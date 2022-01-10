В Женеве начались переговоры между Россией и США. По словам замглавы МИДа Сергея Рябкова, предварительная встреча была сложной, но деловой, передает телеканал «Известия».

«Мы погрузились в материю предстоящих дел. Разговор сложный, но он не может быть легким, но, в принципе, деловой. И я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — сказал он.

10 января переговоры будут продолжены в расширенном формате. В состав российской делегации вошли представители МИДа и Минобороны.

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