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В ЕС понадеялись на открытие границ для россиян весной

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В Европейской комиссии по туризму (ЕТС) надеются на полноценное открытие границ ЕС для жителей РФ весной 2022 года. Об этом «Известиям» заявил исполнительный директор ETC Эдуардо Сантандер, отметив, что пока всё упирается в одобрение российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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«74% поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка. Россия — лишь один из примеров. Именно поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами», — подчеркнул представитель ЕТС.

По его словам, с учетом высоких показателей вакцинации в ЕС, распространения европейских зеленых паспортов (аналог российских сертификатов о вакцинации. — Ред.) и строгих правил, введенных системой здравоохранения, безопасные путешествия стали возможными.

Еврокомиссия (ЕК), в свою очередь, представила еще 25 ноября список новых рекомендаций по поездкам. В соответствии с ним с 10 января 2022 года государства – члены ЕС должны открыться для туристов из всех стран, если они прошли вакцинацию от коронавируса одобренными не только в ЕС, но и ВОЗ препаратами. Кроме того, въезд предлагается разрешить и переболевшим.

Как заявили «Известиям» в ЕК, данные правила могут распространиться и на россиян. Однако пока страны ЕС согласовывают детали. Планы по возобновлению туризма может поменять новый штамм «Омикрон».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Путешествие ко времени: в ЕС надеются встретить туристов из РФ весной

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