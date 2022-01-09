Миротворцы ОДКБ с военной техникой прибыли в Казахстан

Миротворцы ОДКБ прибыли в город Алма-Ату. Помимо личного состава в город перебросили военную технику, передает телеканал «Известия». Военные займутся охраной жизненно важных объектов. Также на аэродроме Алма-Аты подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки. От России в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.