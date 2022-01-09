Пес с ними

Тот же мотор (400 л.с. и 480 Нм) получат и «заряженные» версии кроссовера Q3 с приставкой RS. Причем автомобиль будут предлагать в обычном кузове и купеобразном, который носит приставку Sportback. Автомобили оснащены доработанным шасси с более широкой колеей и уменьшенным дорожным просветом