Пес с ними

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Фото: Audi
Сначала в Россию привезут «заряженные» седан и хетчбэк RS3 новой генерации с 400-сильными пятицилиндровыми турбомоторами и приводом на обе оси. Разгон до сотни занимает 3,8 с
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Фото: Audi
Тот же мотор (400 л.с. и 480 Нм) получат и «заряженные» версии кроссовера Q3 с приставкой RS. Причем автомобиль будут предлагать в обычном кузове и купеобразном, который носит приставку Sportback. Автомобили оснащены доработанным шасси с более широкой колеей и уменьшенным дорожным просветом
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Фото: Audi
Следом в продаже появится обновленный Audi A8 и A8L. Немецкие дизайнеры освежили радиаторную решетку, бамперы и оптику, установили в салоне цифровую приборную панель и пару «тачскринов». Моторная гамма автомобиля представлена тремя бензиновыми агрегатами мощностью 340, 460 и 570 л.с., а также дизелем на 286 «лошадей»
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