В Киргизии отреагировали на видео задержания участника беспорядков в Алма-Ате

В Киргизии отреагировали на видео задержания участника беспорядков в Алма-Ате

2022-01-09 13:21:30

2022-01-09 13:21:30

2022-01-09 13:21:30

2022-01-09 13:21:30

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