Глава МВД Казахстана рассказал об устроивших беспорядки демонстрантах

В МВД Казахстана рассказали об устроивших беспорядки. По словам главы ведомства Ерлана Тургумбаева, демонстранты были хорошо организованы и вооружены. Для координации действий использовали радиосвязь. Сотрудников полиции избивали и разоружали. За время беспорядков погибли 16 силовиков, 1,3 тыс. пострадали, передает телеканал «Известия». Во всех регионах страны ситуацию удалось стабилизировать. Освобождены все ранее захваченные здания акиматов.

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