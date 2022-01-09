МИД РФ счел хамским комментарий Блинкена об операции ОДКБ в Казахстане

Российский МИД назвал абсолютно законной операцию ОДКБ в Казахстане, в ведомстве считают хамским комментарий госсекретаря США, передает телеканал «Известия».

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен, комментируя ситуацию, заявил, что, когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова указала, что заявления Блинкена — это детский лепет и чушь. МИД полагает, что США не могут делать вид, что в Казахстане мирные протесты. Выпады госсекретаря, по мнению Захаровой, продиктованы отчаянием от отсутствия аргументов.

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