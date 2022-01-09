Российский футболист Александр Кокорин стал лауреатом премии «Золотая урна» в Италии. Награда присуждается худшим игрокам по итогам года, передает телеканал «Известия».

Кокорин победил в номинации Jolly, дословно это переводится как «шут» или «посмешище».

30-летний игрок «Фиорентины» набрал 53,21% голосов. Игрок опередил хавбека туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо и нападающего «Салернитаны» Сими.

Как отметили организаторы премии, Кокорин подарил болельщикам лишь разочарование. Футболист перешел в «Фиорентину» зимой 2021 года. В чемпионате Италии Кокорин появился на поле всего четыре раза.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.