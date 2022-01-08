Власти Италии ввели штрафы за отказ от вакцинации жителям старше 50 лет

За отказ от вакцинации жителей Италии старше 50 лет накажут, сообщает газета «Стампа». Правительство страны ввело штраф в размере €100, передает телеканал «Известия». Сумма взыскания вызвала полемику, медики посчитали ее маленькой. Ранее в Италии ввели обязательную иммунизацию населения старше 50 лет. Правило коснется и проживающих в республике иностранцев. В целом сумма штрафов в стране колеблется от €400 до €1 тыс. Строго наказывают за отсутствие сертификата в общественных местах.

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