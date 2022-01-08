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Метель в Германии стала причиной перебоев на автомагистрали

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Сильная метель в Германии вызвала перебои в движении на дорогах. В Тюрингии замело автобан, дорожники не успели расчистить снег. Машины, ехавшие на большой скорости, начало заносить, передает телеканал «Известия». Несколько автомобилей съехали в кювет. Водитель фургона не справился с управлением и перевернулся. Полиция выставила на трассах дополнительные патрули.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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