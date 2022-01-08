Часть американских консулов покинут Казахстан из-за массовых беспорядков

Часть сотрудников Генконсульства США в Алма-Ате вернутся на родину, об этом сообщили в Госдепе США. Вашингтон также одобрил возвращение семей персонала, передает телеканал «Известия». В Госдепе считают: протесты в Казахстане развиваются очень быстро. Отмечается, что беспорядки могут повлиять на оказание консульских услуг.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.