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Часть американских консулов покинут Казахстан из-за массовых беспорядков

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Часть сотрудников Генконсульства США в Алма-Ате вернутся на родину, об этом сообщили в Госдепе США. Вашингтон также одобрил возвращение семей персонала, передает телеканал «Известия». В Госдепе считают: протесты в Казахстане развиваются очень быстро. Отмечается, что беспорядки могут повлиять на оказание консульских услуг.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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