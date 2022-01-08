Латвийское телевидение перевело выступление Depeche Mode на латышский

Телевидение Латвии перевело выступление Depeche Mode. Группу поставили в эфир государственного канала, передает телеканал «Известия». По закону в СМИ должен звучать только латышский язык. Для соблюдения правил включили синхронный перевод песен. У зрителей задумка телеканала вызвала бурный смех.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.