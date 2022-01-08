Ученые из Китая обнаружили воду в образцах лунного грунта

Китайские ученые обнаружили воду в лунном грунте. Образцы доставили на Землю межпланетной станцией «Чанъэ-5», передает телеканал «Известия». В пробах содержалось 120 миллионных долей жидкости. Скорее всего, появилась вода благодаря солнечному ветру. Результаты исследования — большой технологический скачок.

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