Военнослужащие и техника отправляются из Ивановской области в Казахстан

Военнослужащие и техника отправляются из Ивановской области в Казахстан

2022-01-08 07:46:25

2022-01-08 07:46:25

2022-01-08 07:46:25

2022-01-08 07:46:25

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