Захарова раскритиковала Блинкена за слова о ситуации в Казахстане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала госсекретаря США Энтони Блинкена за шутку о ситуации в Казахстане. Представитель МИД РФ назвала реплику госсекретаря «хамской», передает телеканал «Известия».

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане. Абсолютно легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана оказать содействие в обеспечении безопасности (о котором, кстати, уже был уведомлен Совет безопасности ООН) глава американского внешнеполитического ведомства сопроводил следующей ехидной репликой: «Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти». Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующее: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит нас не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности. Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя «дома» этих незваных гостей.

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