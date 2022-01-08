В Байконуре нет перебоев с продовольствием
В Байконуре нет перебоев с продовольствием, сообщил глава города Константин Бусыгин, передает телеканал «Известия».
Сейчас в городе есть запас продуктов на две недели. Однако в любом случае администрация готова к дополнительным закупкам.
В Алма-Ате не работают почти все продуктовые магазины. Многие торговые точки были разграблены и разгромлены. В городе может наступить
критическая ситуация с продуктами.
На окраинах Алма-Аты магазины открываются на короткое время. Принимают только наличные, терминалы не работают. К банкоматам выросли
огромные очереди. В городе закрыты АЗС. Из-за нехватки топлива не работает часть таксопарков.
Перебои с продуктами наблюдались в Павлодаре. Несколько дней в магазинах не было хлеба и молока.
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