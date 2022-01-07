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Лукашенко заявил о взятии более жесткого курса на суверенитет

Лукашенко заявил, что взял в этом году более жесткий курс на суверенитет
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Белорусский лидер Александр Лукашенко объявил о взятии более жесткого курса на сохранение суверенитета и независимости государства. Об этом 7 января сообщает «БелТА».

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Президент считает, что в 2022 году многие страны будут объединяться в союзы.

«Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, — будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством», — сказал Лукашенко, посещая в Рождество Христово храм в Минске.

Но при этом он отметил, что также планирует укреплять связи с дружественными странами, такими как Россия, Казахстан и Украина.

«Неважно, что там (на Украине. — Ред.) происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности», — считает белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что на Украине «произошел … такой раскол, который преодолеть будет очень сложно».

«Это то, что и нам хотели в 2020 году (во время президентских выборов. — Ред.) преподнести — автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали», — сказал он.

6 января Лукашенко заявил, что беспорядки, которые сейчас происходят в Казахстане, должны стать уроком для Белоруссии. Он отметил, что белорусы «теперь поняли, что могло быть в 2020 году».

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК республики, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны ЕС.

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