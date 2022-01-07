Умер автор песни «Пусть бегут неуклюже» поэт Тимофеевский

Поэт и писатель Александр Тимофеевский скончался утром 7 января на 89-м году жизни. О его смерти сообщил на своей странице в Facebook киновед Сергей Капков.

«В это рождественское утро не стало Александра Павловича Тимофеевского. Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино», — написал он.

Капков отметил, что Тимофеевский работал редактором на «Союзмультфильме» и «Экране», пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. Кроме того, Тимофеевский является автором текста знаменитой песни крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка».

«Пусть бегут неуклюже» стала гимном дня рождения каждого советского человека», — написал Капков.

Тимофеевский — советский и российский писатель, сценарист, поэт. Родился в Москве в 1933 году. Во время Великой Отечественной войны проживал в блокадном Ленинграде, а затем в Челябинске. После войны вернулся в Москву, где окончил сценарный факультет ВГИКа.