Девять российских Ил-76 с десантниками приземлились в Алма-Ате

Девять российских Ил-76 с десантниками приземлились в Алма-Ате

2022-01-07 13:19:30

2022-01-07 13:19:30

2022-01-07 13:19:30

2022-01-07 13:19:30

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