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Умер бывший начальник российского Генштаба Анатолий Квашнин

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Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Анатолий Квашнин умер в Москве 7 января от последствий коронавирусной инфекции на 76-м году жизни. Об этом в пятницу ТАСС сообщил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Генерал армии Квашнин скончался сегодня от ковида», — сказал он.

По словам Дерябина, время и место похорон Квашнина определят родственники.

Генерал Квашнин находился на посту начальника Генштаба ВС РФ с 1997 по 2004 год. В 1994 году он командовал Объединенной группировкой войск в Чечне.

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