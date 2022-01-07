Умер бывший начальник российского Генштаба Анатолий Квашнин

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Анатолий Квашнин умер в Москве 7 января от последствий коронавирусной инфекции на 76-м году жизни. Об этом в пятницу ТАСС сообщил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Генерал армии Квашнин скончался сегодня от ковида», — сказал он.

По словам Дерябина, время и место похорон Квашнина определят родственники.

Генерал Квашнин находился на посту начальника Генштаба ВС РФ с 1997 по 2004 год. В 1994 году он командовал Объединенной группировкой войск в Чечне.