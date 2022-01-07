Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Рождеством Христовым, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и большого счастья.

«Сердечно поздравляю с Рождеством Христовым. Этот великий праздник дарит нам радость, добро и любовь. Мы стараемся в эти дни быть внимательнее друг к другу, откликаемся на чужую беду, помогаем тем, кто нуждается в поддержке. Очень важно, чтобы рождественское желание делать добрые дела оставалось с нами всегда», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 7 января.

Граждан страны с Рождеством Христовым также поздравил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул особый нравственный смысл Рождества, отметив, что этот христианский праздник является одним из главных и любимых.

По словам главы государства, Рождество объединяет людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, вдохновляет на новые свершения.