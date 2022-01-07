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Как россияне встретили Рождество

Православные празднуют Рождество Христово. Торжественные богослужения прошли во всех храмах Русской православной церкви.
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции «Ново-Огарево»
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Православное Рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Православное Рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Мужчина смотрит на Рождественский вертеп, созданный внутри снежного сугроба, возле Знаменской православной церкви во время ночной Рождественской службы в городе Дивногорске Красноярского края
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Женщина ставит свечу во время ночной Рождественской службы в православной Знаменской церкви в городе Дивногорске Красноярского края
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Верующие на ночной Рождественской службе в Знаменской церкви в городе Дивногорске Красноярского края
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Верующие во время Рождественского богослужения в Святотроицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Верующие во время Рождественского богослужения в Святотроицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
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Фото: REUTERS/Alexey Malgavko
Местная жительница накануне православного Рождества в селе Ермаковка Омской области
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Фото: REUTERS/Alexey Malgavko
Вид на церковь Архистратига Михаила накануне православного Рождества Христова в селе Ермаковка Омской области
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Фото: REUTERS/Alexey Malgavko
Священник Русской Православной Церкви отец Николай проводит православное рождественское богослужение в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим во время Рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Верующие во время Рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Верующие во время Рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
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