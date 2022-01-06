Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 62,6%

Уровень коллективного иммунитета в РФ вырос до 62,6% — об этом сообщила Татьяна Голикова. Заместитель председателя правительства также отметила, что в четырех регионах страны показатель превышает 80%. Среди лидеров — Севастополь, Петербург, Карелия и Чукотка, сообщает телеканал «Известия». Приблизились к 80% Тыва, Липецкая область и Подмосковье. При этом Голикова отметила, что в 24 регионах уменьшилось количество проводимых ПЦР-тестов. Кроме того, в ряде субъектов снизился показатель коллективного иммунитета.

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