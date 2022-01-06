Французский регулятор оштрафовал Google на €150 млн

Французская национальная комиссия по информатике и свободам оштрафовала Google и Facebook. Сайты компаний не позволяют отказываться от установки cookie так же легко, как и соглашаться. Google обязали выплатить €150 млн, Facebook — €60 млн. У компаний есть три месяца, чтобы выполнить требования законодательства, передает телеканал «Известия». Пользователям должны предоставить простой способ отказа от cookie. За каждый день просрочки придется платить €100 тыс. Кроме того отмечается, что штраф в €150 млн рекордный для французского регулятора.

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