Актер фильма «Кин-дза-дза!» Михаил Бычков умер в новогоднюю ночь. Артист скончался в квартире своей жены на Дмитровском шоссе в Москве, сообщает kp.ru.

Сын Бычкова рассказал, что 31 декабря родители пришли к нему в гости праздновать Новый год.

В ходе празднования собравшиеся ограничились минимальным количеством алкоголя — каждый выпил по бокалу шампанского. Встретив Новый год, супруги отправились домой в соседний подъезд, после чего легли спать. Однако артист так и не проснулся.

Тело мужчины обнаружила его супруга, которая вызвала на место скорую помощь и оперативные службы. Прибывшие на место медики уже ничем не смогли помочь артисту.

Как уточнил источник издания, медики установили естественную причину смерти. Бычков умер во сне.

Михаил Бычков — актер театра и кино. Среди известных картин, в которых снялся артист такие фильмы как «Кин-дза-дза!», «Борис Годунов», «Покровские ворота», «12 стульев» и другие. Кроме того, Бычков играл в нескольких десятках спектаклей в Театре на Малой Бронной.