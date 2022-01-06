Роулинг обвинили в антисемитских образах в Гарри Поттере

Британскую писательницу Джоан Роулинг, создавшую серию книг про волшебника Гарри Поттера, обвинили в том, что гоблины-банкиры из ее книжек похожи на евреев. Об этом в четверг, 6 января, сообщает NBC News.

Отмечается, что на протяжении многих лет критики указывали на то, что изображения гоблинов, управляющих банком Гринготтс, похожи на типичные антисемитские карикатуры, которые появлялись со времен средневековья. Похожие изображения евреев также печатали в еженедельнике Der Stürmer, выходившем в нацистской Германии. В нем печатали преимущественно статьи, лозунги и карикатуры, возбуждающие ненависть к евреям.

Эту тему на днях в своем подкасте на YouTube вновь поднял комик Джон Стюарт.

«Вы когда-нибудь смотрели фильм о Гарри Поттере? Вы когда-нибудь видели сцены в банке Гринготтс? Вы знаете, кто те люди, которые управляют банком? Это же евреи!» — резюмировал он.

Однако Стюарт пояснил, что он не считает Роулинг антисемиткой и не считает нужным вносить какие-либо изменения в книги и фильмы о волшебнике.

В 2018 году Джоан Роулинг выпустила роман под названием «Смертельная белизна» со злодеем-антисемитом. Таким образом писательница решила привлечь внимание к проблеме антисемитизма в более масштабном формате.

Израильские СМИ отмечали, что Роулинг — ярая противница антисемитизма, расизма и других проявлений дискриминации, она уже не раз рассказывала об этих проблемах в соцсетях и призывала людей быть толерантнее.

В том же году Роулинг обвинили во враждебном отношении к трансгендерным и транссексуальным людям. Однако она ответила пользователям соцсетей, что знает и любит трансперсон.

Перед этим писательница высмеяла заголовок публикации «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют», подчеркнув, что обычно таких людей называют женщинами.

После этого Роулинг, по ее словам, регулярно сталкивалась с угрозами физической расправы, ей также пытались подбросить самодельную взрывчатку в почтовый ящик.