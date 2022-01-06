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Роулинг обвинили в антисемитских образах в Гарри Поттере

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Британскую писательницу Джоан Роулинг, создавшую серию книг про волшебника Гарри Поттера, обвинили в том, что гоблины-банкиры из ее книжек похожи на евреев. Об этом в четверг, 6 января, сообщает NBC News.

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Отмечается, что на протяжении многих лет критики указывали на то, что изображения гоблинов, управляющих банком Гринготтс, похожи на типичные антисемитские карикатуры, которые появлялись со времен средневековья. Похожие изображения евреев также печатали в еженедельнике Der Stürmer, выходившем в нацистской Германии. В нем печатали преимущественно статьи, лозунги и карикатуры, возбуждающие ненависть к евреям.

Эту тему на днях в своем подкасте на YouTube вновь поднял комик Джон Стюарт.

«Вы когда-нибудь смотрели фильм о Гарри Поттере? Вы когда-нибудь видели сцены в банке Гринготтс? Вы знаете, кто те люди, которые управляют банком? Это же евреи!» — резюмировал он.

Однако Стюарт пояснил, что он не считает Роулинг антисемиткой и не считает нужным вносить какие-либо изменения в книги и фильмы о волшебнике.

В 2018 году Джоан Роулинг выпустила роман под названием «Смертельная белизна» со злодеем-антисемитом. Таким образом писательница решила привлечь внимание к проблеме антисемитизма в более масштабном формате.

Израильские СМИ отмечали, что Роулинг — ярая противница антисемитизма, расизма и других проявлений дискриминации, она уже не раз рассказывала об этих проблемах в соцсетях и призывала людей быть толерантнее.

В том же году Роулинг обвинили во враждебном отношении к трансгендерным и транссексуальным людям. Однако она ответила пользователям соцсетей, что знает и любит трансперсон.

Перед этим писательница высмеяла заголовок публикации «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют», подчеркнув, что обычно таких людей называют женщинами.

После этого Роулинг, по ее словам, регулярно сталкивалась с угрозами физической расправы, ей также пытались подбросить самодельную взрывчатку в почтовый ящик.

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