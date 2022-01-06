В МИД РФ рассказали об ожиданиях от переговоров по гарантиям безопасности

Москва рассчитывает на достаточно быстрый результат на переговорах с представителями Запада по гарантиям безопасности. Однако, насколько возможен быстрый прогресс, станет понятно после серии консультаций, которые запланированы на следующую неделю с США, НАТО и в рамках ОБСЕ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы проведем первое установочное мероприятие на следующей неделе, объясним логику нашего подхода и зафиксируем элементы, без которых говорить вообще невозможно о каком бы то ни было продуктивном процессе. Главное нам на нынешнем отрезке — разобраться с позицией оппонентов. Пока мы слышали со стороны США, НАТО да и других стран лишь самые общие, достаточно абстрактные комментарии в том духе, что что-то приемлемо, что-то неприемлемо, но главное — диалог, а также важно, чтобы Россия осуществила деэскалацию. В таком подходе очень мало рациональных зерен по причине того, о чем мы говорили многократно, а именно безостановочного, крайне интенсивного военного и геополитического освоения натовцами территории вблизи наших рубежей и появления там соответствующих систем вооружений, активизации учений и так далее. Ситуация в сфере безопасности резко изменилась для нас, поэтому возникла потребность в срочном запуске этого процесса в соответствии с указаниями президента», — пояснил дипломат.

Между тем на следующей неделе между Москвой и западными партнерами состоится серия консультаций. 10 января пройдут переговоры с США в Женеве, 12 января — с НАТО, 13 января — в рамках ОБСЕ.

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