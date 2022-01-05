Реверс из Германии в Польшу по Ямал–Европе снизился в пять раз

Реверсные поставки голубого топлива из Германии в Польшу по газопроводу Ямал–Европа снизились более чем в пять раз. Накануне транзит газа достигал 955 тыс. куб. м в час, сообщает телеканал «Известия». В среду показатель снизился до 155 тыс. куб. м в час. Газопровод Ямал–Европа перешел в реверсный режим 21 декабря. Поставки из Германии в Польшу продолжаются на фоне того, что «Газпром» более двух недель не бронирует мощности магистрали. Ямал–Европа — один из главных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.

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