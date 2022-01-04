Более 850 тыс. домов в США остались без света из-за снегопада

Сильнейший снегопад обрушился на Восточное побережье США. Непогода оставила без света более 850 тыс. домов, передает телеканал «Известия». Из-за стихии парализована работа общественного транспорта. Около 3 тыс. авиарейсов в Штатах было отменено и еще около 5 тыс. — задержано. В штате Вирджиния снегом замело проезжие части. Водителям внедорожников пришлось буксировать легковые автомобили. В Нью-Джерси и Делавэре выпало более 25 см снега. Скорость ветра в северо-восточных штатах страны достигала 15 м/с.

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