Президент Сербии Вучич назвал внедорожники «УАЗ Патриот» невероятными

Внедорожники производства Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) отличают высокая проходимость и превосходные характеристики. Таким образом президент Сербии Александр Вучич 3 января оценил автомобили «УАЗ Патриот», видеоинтервью с политиком опубликовало издание Tanjug.

В ходе посещения 72-й бригады спецназа сербской армии в городе Панчево 3 января Вучичу были продемонстрированы автомобили «УАЗ», которые используются воинским подразделением.

«УАЗ» у нас забрался туда, куда больше никто не смог, «УАЗ» проехал, а больше ничего не проехало, мы ехали по снегу и грязи. Невероятный автомобиль русские сделали, могу только поздравить. Еще и дешевый. ... Больше ничего не проехало, мы ехали по снегу и грязи», — отметил Вучич.

Автомобили «УАЗ Патриот» также приобрела военная полиция Сербии в августе 2021 года.

Ранее, 21 декабря, Ульяновский автомобильный завод сообщил, что планирует начать продажи внедорожника Patriot и модели Pickup в США весной 2022 года.

Внедорожник «УАЗ Patriot» будет доступен для покупки в версии Bremach 4×4, которая соответствует модификации люкс премиум для российского рынка.

Согласно информации на сайте дистрибутора, стоимость Bremach 4×4 в Соединенных Штатах составит $26 405 (1,95 млн рублей).

В конце 2021 года цена на «УАЗ Патриот» с механической коробкой передач начиналась от 1 134 000 рублей.

Внедорожник с автоматической трансмиссией можно было приобрести минимум за 1 405 000 рублей. По данным официального портала УАЗ, в январе 2022 года стоимость автомобиля начинается от 1 340 500 рублей.

«Патриот» оснащен системой подключаемого полного привода вне зависимости от типа коробки передач. Также у внедорожника 150-сильный бензиновый двигателем, его объем — 2,7 л.