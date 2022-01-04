Американский суд отклонил иск мальчика с обложки альбома группы Nirvana

Суд в США отклонил иск мальчика с обложки альбома группа Nirvana. Спенсера Элдена сфотографировали младенцем в обнаженном виде. Мужчина обвинил музыкантов в сексуальной эксплуатации, передает телеканал «Известия». От каждого из 17 ответчиков заявитель требовал по $150 тыс. Адвокаты коллектива указали на истечение срока давности в деле. Претензии в адрес исполнителей защитники назвали абсурдными. Элден может подать повторный иск до 13 января. Обложка с младенцем в бассейне стала одной из самых узнаваемых.

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