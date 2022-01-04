Объем просроченных долгов у россиян стал самым низким за три года

Россияне снизили просрочку по ипотеке в ноябре 2021 года. Показатель опустился на 2,3% и стал самым низким за три года, сообщает телеканал «Известия». Объем просроченных долгов составил 68,3 млрд рублей. По данным аналитиков, к концу года некоторые банки списали безнадежные кредиты. Также сократилось количество «плохих» задолженностей по ипотеке. Уровень риска ипотечного кредитования составляет 0,3%, это минимальное значение за всё время.

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