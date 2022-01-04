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В России засекретили данные о закупках силовых ведомств

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В России засекретили данные о закупках Минобороны, Росгвардии, Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР), а также учреждений, которые находится в их ведомстве. Это следует из распоряжения правительства, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Документ вступил в силу с 1 января 2022 года.

«Перечень федеральных органов исполнительной власти <…> при осуществлении закупок товаров, работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) <...> Минобороны России, а также подведомственные государственные учреждения и государственные унитарные предприятия», — следует из текста распоряжения.

Распоряжение 30 октября прошлого года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно ему, указанные ведомства будут проводить закупки на закрытых тендерах.

В ноябре 2021 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что закупки силовых ведомств засекретят, так как они относятся к сфере гостайны.

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