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В Актау после митингов заработала правительственная комиссия

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В городе Актау после митингов против повышения цен на сжиженный газ начала работу правительственная комиссия, сообщил во вторник, 4 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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«В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб», — написал Токаев в Twitter.

Комиссии поручено найти решение возникшей проблемы в интересах стабильности страны.

«Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», — добавил глава государства.

Днем ранее акция протеста прошла возле здания администрации Актау. Также участники митинга перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.

Местные жители начали протестовать против повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр.

Президент Казахстана поручил в срочном порядке пересмотреть вопрос цен, для чего и была создана комиссия.

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