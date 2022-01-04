В Актау после митингов заработала правительственная комиссия
В городе Актау после митингов против повышения цен на сжиженный газ начала работу правительственная комиссия, сообщил во вторник, 4 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб», — написал Токаев в Twitter.
Комиссии поручено найти решение возникшей проблемы в интересах стабильности страны.
«Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», — добавил глава государства.
Днем ранее акция протеста прошла возле здания администрации Актау. Также участники митинга перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.
Местные жители начали протестовать против повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр.
Президент Казахстана поручил в срочном порядке пересмотреть вопрос цен, для чего и была создана комиссия.