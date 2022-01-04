Apple стала первой компанией с капитализацией в $3 трлн, передает телеканал «Известия».

На первых в новом году торгах акции подорожали на 5%. На Нью-Йоркской бирже бумаги Apple взяли рубеж в $182. Из конкурентов лучший результат пока у Microsoft — $2,5 трлн.

Amazon стоит $1,73 трлн, Tesla Илона Маска — $1,13 трлн.

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