Новым генсеком ОПЕК избрали представителя Кувейта Хайсама аль-Гайса
Представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс станет новым генеральным секретарем ОПЕК. Об этом сообщило в понедельник, 3 января, постоянное представительство России при международных организациях в Вене.
Отмечается, что такое решение было вынесено в понедельник в ходе виртуального спецзаседания конференции ОПЕК. В должность аль-Гайс заступит с 1 августа 2022 года.
Кроме того, постпредство РФ поздравило Организацию стран-экспортеров нефти с выбором нового генерального секретаря.
«Поздравляем коллег и уверены в продолжении плодотворного сотрудничества в важном многостороннем формате!» — говорится в Twitter постпредства РФ в Вене.
Хайсама аль-Гайса из Кувейта сменит на этой должности нигерийца Мухаммеда Баркиндо, который занимает данный пост с 2016 года.
Обсуждение вопроса о назначении нового главы альянса уже велось в конце 2021 года, однако министры не смогли принять решение, поэтому голосование было перенесено на 3 января.
Аль-Гайс был главой кувейтской делегации с 2017 по 2021 г. В настоящее время он работает заместителем управляющего директора по международному маркетингу в Кувейтской нефтяной корпорации (KPC) — единственной нефтедобывающей компании страны.