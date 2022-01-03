Warner Music купила все права на песни Дэвида Боуи за $250 млн

Американская компания звукозаписи Warner Music купила права на все песни британского композитора и рок-исполнителя Дэвида Боуи за $250 млн у его наследников. Об этом в понедельник, 3 января, пишет издание Variety со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточнили, что соглашение о продаже включает 26 студийных альбомов, выпущенных при жизни музыканта: каталог охватывает такие песни, как Heroes, Changes, Space Oddity, Fame, Let's Dance и другие. Кроме того, Warner Music приобрела посмертный альбом Toy, релиз которого состоится в пятницу.

«Сделка передает почти все песни Боуи концерну Warner», — сообщает издание.

Объявление о покупке прав произошло в преддверии 75-й годовщины со дня рождения певца, которая будет отмечаться 8 января.

«Мы по-настоящему довольны тем, что музыка Дэвида Боуи теперь будет в надежных руках Warner Chappell Music (входит в Warner Music Group. — Ред.)», — сообщил Variety юрист Аллен Грубман, представляющий интересы наследников.

Как следует из материала, информацию о переговорах по продаже музыкального имущества Боуи в октябре сообщала Financial Times.

25 октября сообщалось, что в честь предстоящего юбилея Боуи в Лондоне открылся магазин, посвященный творчеству артиста. Торговая точка будет работать до конца января недалеко от площади Пикадилли в центре города.

Открытие еще одного магазина, посвященного музыканту, запланировано на Вустер-стрит в Нью-Йорке — неподалеку от того места, где жил Боуи во время создания альбома Blackstar (2016).

29 сентября стало известно о выходе песни с неопубликованного альбома Дэвида Боуи.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени, с которым боролся последние полтора года. Незадолго до смерти он выпустил альбом Blackstar. Вскоре после смерти продажи альбомов Боуи выросли в 50 раз. На протяжении карьеры он продал более 136 млн своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.

Песни известных исполнителей продолжают приносить доход и после их смерти, поскольку транслируются по радио, в фильмах и рекламе.