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Капитализация Apple превысила $3 трлн

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Apple стала первой компанией, капитализация которой превысила $3 трлн. Акции предприятия подорожали почти на 3%. Об этом 3 января свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

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Так, на 21:26 мск стоимость акций Apple выросла на 2,92% — до $182,73 за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании превысила отметку в $3 трлн.

До этого, в октябре 2021 года, американская корпорация Microsoft опередила Apple и стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $2,46 трлн.

Капитализация Apple тогда составляла $2,41 трлн, так как стоимость акций компании упала на 4% на фоне публикации данных отчета за III квартал 2021 года. Объем выручки компании за этот период оказался ниже, чем прогнозировали эксперты.

Ранее, 23 октября, сообщалось, что бренд Apple остается наиболее дорогим в мире. Компания удерживает лидерство на протяжении девяти лет подряд. Стоимость Apple выросла за 2020 год на 26% — до $408 млрд. На второй позиции остался бренд Amazon, он подорожал на 24% — стоимость поднялась до $210,2 млрд. На третьем месте Microsoft, он прибавил в цене 27% — $210 млрд. Google с показателем $196 млрд занимает четвертую строчку.

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