У берегов Израиля зафиксировали гигантский водяной смерч

Гигантский смерч заметили у берегов Израиля. Водяной вихрь образовался в море рядом с городом Ашдод, передает телеканал «Известия». Видео приближающегося к берегу торнадо заполнили местные соцсети. В последний момент вихрь сместился к морю, город не пострадал. Синоптики объясняют появление торнадо резким похолоданием.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.