В Омске дети отравились парами хлора в сауне

9 детей госпитализировали после посещения сауны в Омске. Несколько семей отдыхали в заведении 2 января, передает телеканал «Известия». Ночью дети пожаловались на плохое самочувствие. По предварительным данным, ребята отравились парами хлора, так же пострадала женщина, она лечится амбулаторно. Состояние детей оценивается как удовлетворительное. На месте ЧП работают следователи, взяты пробы воды в бассейне. Возбуждено уголовное дело.

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