В МЧС дали рекомендации по покупке новогодних гирлянд

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев дал рекомендации по покупке новогодних гирлянд.

«Лучше использовать специализированный магазин для покупки соответствующих товаров. Но у многих эти гирлянды уже есть, я просто не рекомендовал бы оставлять их на ночь включенными, всё-таки я порекомендовал бы их выключать», — отметил специалист 3 января.

Чтобы обеспечить максимальную безопасность в квартире во время новогодних праздников, лучше всего покупать елку с устойчивым основанием. Кроме того, более безопасны украшения из несгораемых материалов, напомнили в ведомстве.

Если елка загорелась, следует сразу же вызывать пожарную охрану по номеру 01, 101 или 112, заключил Еникеев.

Ранее, 17 декабря, глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, на что необходимо обращать внимание при покупке искусственной ели.

По мнению эксперта, следует акцентировать особое внимание на запахе товара. Важно, чтобы в составе елки не было растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, так как их вдыхание чревато проблемами со здоровьем.