Министр обороны США заболел COVID-19

Министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом, сообщил 2 января Пентагон. Заболевание главы ведомства подтвердил тест на COVID-19, передает телеканал «Известия». У Остина легкие симптомы, он находится на карантине дома. Руководитель минобороны рассказал, что встречался с Байденом 21 декабря, более чем за неделю до того, как у него появились симптомы. Пентагон Остин не посещал с 30 декабря. Ранее COVID-19 выявили у сотрудника администрации президента США. Джо Байден в ходе своего обращения назвал «Омикрон» доминирующим в стране.

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