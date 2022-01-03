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Министр обороны США заболел COVID-19

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Министр обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом, сообщил 2 января Пентагон. Заболевание главы ведомства подтвердил тест на COVID-19, передает телеканал «Известия». У Остина легкие симптомы, он находится на карантине дома. Руководитель минобороны рассказал, что встречался с Байденом 21 декабря, более чем за неделю до того, как у него появились симптомы. Пентагон Остин не посещал с 30 декабря. Ранее COVID-19 выявили у сотрудника администрации президента США. Джо Байден в ходе своего обращения назвал «Омикрон» доминирующим в стране.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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