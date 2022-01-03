Инвесторы ожидают подъем цены биткоина до $65 тыс.

Цена биткоина может подняться до $65 тыс. к концу зимы — такие данные приводят аналитики. Инвесторы опасаются возможного обвала фондового рынка, передает телеканал «Известия». Криптовалюту используют для сохранения стоимости активов. Последний раз максимальная цена биткоина достигала $69 тыс., и теперь она может обновиться. В 2022 году ожидаются быстрый рост и коррекция рынка.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.