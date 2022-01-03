Байден провел телефонные переговоры с Зеленским

Президент США Джо Байден обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским контакты с РФ по гарантиям безопасности. О телефонном разговоре сообщили в Белом доме, передает телеканал «Известия». Американский лидер заявил, что Вашингтон поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, и заверил коллегу, что США и союзники ответят в случае так называемого «вторжения» РФ. Кроме того Вашингтон поддерживает меры по деэскалации конфликта в Донбассе.

В свою очередь, Зеленский заявил, что обсудил с Байденом совместные действия по сохранению мира в Европе. Отношения с США президент Украины назвал «особыми».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.