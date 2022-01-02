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Кенийский палеоантрополог Ричард Лики скончался на 78-м году жизни

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Доктор Ричард Эрскин Фрир Лики, палеоантрополог и бывший глава государственной службы Кении, скончался в возрасте 77 лет. Об этом 2 января сообщил президент страны Ухуру Кениата на своем сайте.

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«Доктор Лики, всемирно известный кенийский палеоантрополог и защитник природы, на протяжении многих лет с отличием служил нашей стране на нескольких должностях государственной службы, в том числе в качестве директора Национальных музеев Кении и председателя Совета директоров Службы охраны дикой природы Кении», — написал господин Кениата.

Президент Кении отметил, что Лики, кроме выдающейся карьеры на госслужбе, известен своей общественной деятельностью: он основал и успешно руководил рядом учреждений, в том числе природоохранной организацией WildlifeDirect.

От лица народа Кении, своей семьи и себя лично президент выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам доктора Ричарда Лики.

Ричард Лики родился в Найроби 19 декабря 1944 года. Его родители — британские палеонтологи Мэри и Луис Лики. В 1960 году они обнаружили первые останки вида протолюдей Homo habilis («Человек умелый») на севере Танзании.

Подобно родителям, Ричард работал фотографом и гидом, сопровождал туристов в заповедники, помогал с организацией киносъемок. О научной деятельности не думал, но с 1964 года занялся поисками останков древних людей, организовал несколько экспедиций.

В 1972 году Ричард Лики и его жена Мэв обнаружили на берегу озера Туркана череп человека рудольфийского (Homo rudolfensis). В 1984 году Лики обнаружил на озере Туркана скелет так называемого мальчика из Турканы.

Лики вел активную политическую деятельность, основал политическую партию зеленой и левоцентристской направленности «Сафина». В 1994 году был награжден медалью Хаббарда, которая присуждается Национальным географическим обществом США (высшая награда) за выдающиеся географические открытия.

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