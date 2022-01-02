Роналдо заболел COVID-19
Бывший нападающий сборной Бразилии и владелец бразильского «Крузейро» Роналдо заболел COVID-19. Об этом 2 января сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Отмечается, что Роналдо переносит заболевание в легкой форме и чувствует себя хорошо. Из-за коронавируса Роналдо не сможет поучаствовать в памятных мероприятиях по случаю 101-го дня рождения клуба.
«Феномен сожалеет о том, что не сможет принять участие в мероприятиях, запланированных на следующие несколько дней, но в скором времени мы опубликуем новый график приезда в Белу-Оризонти, выступлений, встреч и пресс-конференции», — указано в публикации в Twitter-аккаунте ФК.
Роналдо — двукратный чемпион мира и двукратный победитель Кубка Америки в составе сборной Бразилии, дополняет «Спорт-Экспресс».
Ранее в этот же день результат теста на коронавирус аргентинского нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси дал положительный результат.