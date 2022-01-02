В Люберцах подъезд многоквартирного дома затопило кипятком

Районная прокуратура организовала проверку по факту ЧП в Люберцах. Накануне в одном из домов затопило подъезд. Кипятком залило пролеты всех 11 этажей здания, сообщает телеканал «Известия». Вода попала в электрические щиты, не работали лифты. Жильцы не выходили из квартир, это было опасно для жизни. Потоп произошел в новогоднюю ночь. Предварительно, хулиганы проникли в подъезд и вырвали трубу. Аварийная служба устраняет последствия происшествия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.