Легендарному хореографу Юрию Григоровичу исполнилось 95 лет

Хореографу Юрию Григоровичу 2 января исполняется 95 лет. Легендарный балетмейстер родился в Ленинграде. Был учеником великого Бориса Шаврова и Алексея Писарева, сообщает телеканал «Известия». В 1961 году стал хореографом театра оперы и балета Ленинграда. На излете хрущевской оттепели в 1964 году Григоровича пригласили в московский Большой театр. У мастера самая большая труппа в мире — 250 артистов. За 31 год работы балетмейстер представил публике 15 спектаклей. Постановки давались на сцене Москвы свыше 3 тыс. раз. Рекордсменом остается «Щелкунчик» — 700 исполнений. Балетмейстера приглашали для постановки в 20 стран мира. Юрий Николаевич — один из самых выдающихся хореографов XX века.

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