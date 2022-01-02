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В России начали действовать повышенные ставки на экспорт леса

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Со 2 января в России начали действовать повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов. Нововведенные меры позволят ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов.

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Отмечается, что они будут действовать до 31 декабря 2022 года только в отношении экспорта Евразийского экономического союза. Цена повысится на пиломатериалы влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см.

Хвойные породы теперь реализуются за €200 за 1 куб. м, ценные лиственные породы — от €250 до €370 за 1 куб. м. До настоящего времени ставка на них составляла 10%, но не менее €13 и €15 за 1 куб. м соответственно.

В Минпромторге подчеркнули, что подобная мера направлена на увеличение объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

С 1 января экспорт необработанной древесины хвойной и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) осуществляется только через два железнодорожных пункта пропуска (Люття — на границе с Финляндией и Хасан — на границе с Китаем).

Как заявил РБК 12 ноября заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, это позволит сохранить в России до 6 млн куб. м хвойной древесины, которая будет переработана отечественными предприятиями.

Правительство России впервые установило экспортные пошлины на некоторые виды грубо обработанной древесины — с 1 июля до конца 2021 года на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности более 22%. Ранее за хвойные породы и дуб пошлина не взималась, а на бук и ясень действовала пошлина €10 и €12 за 1 куб. м соответственно.

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