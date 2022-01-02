В России начали действовать повышенные ставки на экспорт леса

Со 2 января в России начали действовать повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов. Нововведенные меры позволят ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов.

Отмечается, что они будут действовать до 31 декабря 2022 года только в отношении экспорта Евразийского экономического союза. Цена повысится на пиломатериалы влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см.

Хвойные породы теперь реализуются за €200 за 1 куб. м, ценные лиственные породы — от €250 до €370 за 1 куб. м. До настоящего времени ставка на них составляла 10%, но не менее €13 и €15 за 1 куб. м соответственно.

В Минпромторге подчеркнули, что подобная мера направлена на увеличение объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

С 1 января экспорт необработанной древесины хвойной и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) осуществляется только через два железнодорожных пункта пропуска (Люття — на границе с Финляндией и Хасан — на границе с Китаем).

Как заявил РБК 12 ноября заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, это позволит сохранить в России до 6 млн куб. м хвойной древесины, которая будет переработана отечественными предприятиями.

Правительство России впервые установило экспортные пошлины на некоторые виды грубо обработанной древесины — с 1 июля до конца 2021 года на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности более 22%. Ранее за хвойные породы и дуб пошлина не взималась, а на бук и ясень действовала пошлина €10 и €12 за 1 куб. м соответственно.