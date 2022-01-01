В Японии разрабатывают дающую пожизненный иммунитет от COVID-19 вакцину

В Японии появится вакцина от коронавируса, дающая пожизненный иммунитет. Испытания могут начать уже в следующем году. Препарат разрабатывают ученые из Токио. За основу специалисты взяли вакцину от оспы, передает телеканал «Известия». В прививке будет содержаться белок вируса, вызывающего COVID-19. Ранее власти страны отметили, что борьба с коронавирусом будет приоритетной задачей в этом году. Населению окажут необходимую поддержку.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.